Gazipaşa'da Mobese sistemi kuruldu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi, kurulan Mobese sistemiyle izleniyor.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurulan Mobese sistemiyle ilçede 24 saat izleme yapıyor. Mobese kameraları aracılığıyla trafikte telefon kullanımı, emniyet kemeri takmamak ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek hakkında cezai işlem yapılıyor. İlçenin ana caddeleri ile önemli noktalarına yerleştirilen 52'i sabit, 14'ü hareketli olmak üzere toplam 61 kamera suça karışan şüphelilerin tespitinde de kullanılacak. e de katkı sade çok önemli katkı sağlayacak.

Mobese kameralarının özellikle trafikte kural ihlali yapan sürücülerin tespitinde önemli rol oynayacağını kaydeden İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, "Buradaki asıl hedefimiz sürücülere çok ceza yazmak değil. Trafik kurallarını hiçe sayan, emniyet kemeri takmayan, trafikte telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yaparak kazalara sebebiyet veren sürücülerin önüne geçmek. İlçenin belirli noktalarına yerleştirdiğimiz kameralarla olası kazaları engellemek istiyoruz" dedi.

Sürücüleri özellikle trafik kurallarına uymalarını beklediklerini vurgulayan Ilgaz, "Mobese kameralarında yazılan cezalar fotoğraflı olarak sürücülere gönderiliyor. Bu konuda sürücülerimizin duyarlı ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan özel odada 7/24 izleme yapılarak, kayıt alınıyor. Bunun yanı sıra ilçe giriş ve çıkışına da plaka tanıma sistemi var. Amacımız suçlularla mücadele etmek, kuralsızlığı önlemek" dedi.

FOTOĞRAFLI