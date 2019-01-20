Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Belediyeye ait çöp toplama kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Salih Hıdır ve yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı.

Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa Belediyesi'ne ait Mehmet Y. idaresindeki 07 UV 271 resmi plakalı çöp kamyonetiyle aynı yönde giden Suriyeli Salih Hıdır'ın kullandığı 07 UR 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan motosiklet işaret levha direğine çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Salih Hıdır ve araçta yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Salih Hıdır ve Rami Horo tedaviye alındı.

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