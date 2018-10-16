Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza önceki gün saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. 07 NSY 78 plakalı otomobiliyle şehir merkezinden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine doğru giden Salih Barışkan, aracını park etmek isterken karşı yönden gelen Aynur Onaç'ın kullandığı 07 ACD 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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