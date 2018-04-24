Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi deniz yolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan sahil istikametine seyir halindeki Ali Akgül'ün kullandığı 07 UR 341 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Adem Kurtuluş Özcan'ın kullandığı 07 UV 681 motosiklet çarpıştı. Motosikletten savrulan Adem Kurtuluş Özcan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Adem Kurtuluş Özcan'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Kurtuluş'un durumunun iyi olduğu belirtildi.
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