Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar yönüne giden Tahir Çağlayan'ın kullandığı 07 UB 173 plakalı motosikletle tali yoldan çıkan Neslihan Uysal'ın kullandığı 07 UN 504 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yan yatarak asfaltta sürüklendi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Makbule Çağlayan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı Makbule Çağlayan'a ilk müdahaleyi yaparak, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Çağlayan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Neslihan Uysal ise hastanedeki kontrolün ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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