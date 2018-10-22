Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Abdullah Mercan yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sırlarında İstiklal Mahallesi Manavlar kavşağında meydana geldi. Abdullah Mercan'ın kullandığı 07 UE 142 plakalı motosikletle Rıfat Oğuz'un kullandığı 07 UE 909 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdullah Mercan yola savrularak hafif yaralandı.
Olay yeri yakınında bulunan ambulans kısa sürede yaralı Abdullah Mercan'a müdahale ederek, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Mercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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