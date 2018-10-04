Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole uçtuğu kazada sürücü kişi yaralandı.

Gazipaşa'ya bağlı İnceğiz Mahallesi Keçeler mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Üner'in kullandığı 07 UR 233 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce ağaca çarpan kamyonet daha sonra yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Üner'e müdahale etti. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Üner tedaviye alındı.

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