Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Denizyolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Selinus Plajı istikametine seyir halinde olan Sinan Özdemir (24) yönetimindeki 07 UR 394 plakalı otomobil aynı istikamete seyreden Abdullah Sabay (23) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Bir süre araçla birlikte sürüklenen Abdullah Sabay yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Sabay ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalesinde Sabay'ın sol bacağında derin kesik olduğu ve kan kaybettiği öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sinan Özdemir ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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