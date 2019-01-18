Gazipaşa'da karne heyecanı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA () - GAZİPAŞA'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, karne töreniyle sona erdi.

Gazipaşa'da 2018-2019 Eğitim öğretim yılının birinci kanaat dönemi için Cumhuriyet İlkokulu'nda tören düzenlendi. Yarı yıl tatili için düzenlenen programa Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş katıldı.

İlçedeki 65 okulda 9 bin 819 öğrenci ve 630 öğretmen karne töreninin ardından sömestir tatiline girdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılıyla beraber, Gazipaşa'da ders başı yapan Suriyeli 64 öğrenci de ilk karnelerini aldı.

Karne törenine katılan protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Ali Sakar, yarı yıl tatili için de öğütler verdi.

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