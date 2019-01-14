Gazipaşa'da Görme Engelliler Haftası etkinliği

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar gözlerini kapatıp, yürüyüş yaptı.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kamuoyunda farkındalık yaratmak ve görme engellilerin sorunlarını duyurmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Gazipaşa Fuar Alanı'ndaki etkinliğe Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Sözel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar gözlerine beyaz bant bağlayıp, yürüyüş yaptı. Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları hissettirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Görme engelli bireylerin hayatlarında yaşadıkları zorlukları empati kurarak anlamaya çalışan bireyler, gözleri kapalı şekilde ellerinde bastonlarla yaklaşık 5 dakika boyunca yürüdü.

Kaymakam Ali Sakar, "Allah'a hamdolsun sağlıklı gözlere sahibiz ama hepimiz bir görme engelli adayıyız. Son dönemde gerek devletimiz, gerek hükümetimiz çeşitleri bakanlıklarımız ve belediyelerimiz bu konu üzerine eğildi ve öneli ölçüde bir farkındalık oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla sadece görme engellilere değil, engellilere yönelik önemli hizmetler yapıldı. Ancak toplumda farkındalığı arttırma adına bu faaliyetlerin devamı gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Adil Çelik, "30 saniye bile dünyayı görmemek kolay bir şey değil. Tüm engellilere engelleri kaldıralım diyorum. Biz belediye olarak ve Türkiye'deki tüm belediyeler ve bakanlıklarımız, bu konuda çok hassas çalışmalar yürütüyor. Biliyorsunuz biraz geçmişe gidersek engelliler için yollarımız yoktu, engelli rampalarımız yoktu. Bunlar artık bazı noktalarda zorunlu. Bunu bankalıklarımız denetliyor. Bazı hibelerin içinde bu engelli yollarının olması gerekiyor" diye konuştu.

Gazipaşa Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik de şöyle dedi:

"Görme kayıplarının erken teşhis edilmesi için 3 aylık bebeklerin mutlaka göz doktoru tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ve kornea naklinin çok önemli konular olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü organ nakli görme engelli vatandaşlarımız için çok öneli bir konu."

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