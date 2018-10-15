Gazipaşa'da ev yangını

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında Refik Toklu'ya ait tek katlı evde, iddiaya göre elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Refik Toklu evde bulunmazken, alevleri fark eden eşi, 2 çocuğunu da alarak evden çıkmayı başardı. Alevler hızla yayılarak evi kısa sürede sardı.

Aile ve komşuları kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ev tamamen yanarken eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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