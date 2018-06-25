Gazipaşa'da altyapı çalışmaları

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa'nın altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yürüten ASAT, Korubaşı ve Macar mahallelerinin de içme suyu sorunlarını çözüyor.

ASAT, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından içme suyuna Gazipaşa'nın altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi'ne 750 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeyen ASAT, bugüne kadar kanalizasyon hattı olmayan 65 haneyi modern altyapı standartlarına kavuşturuyor.

Kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, Korubaşı Mahallesi'nde eski içme suyu borularını yenileriyle değiştiriyor. 1300 metrelik mevcut içme suyu hattı tamamen yenilenecek.

Öte yandan Macar Mahallesi'nde bulunan ve çevre mahallelere su ikmali sağlayan su deposu yetersiz olduğu için yenilendi. Macar Mahallesi'ne 200 tonluk yeni bir içme suyu deposu yapıldı. Önceki deponun ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle sorun yaşayan bölge halkının içme suyu sorunu kökten çözüldü.

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