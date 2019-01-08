Gazipaşa Bölge Trafik'ten 3 yıllık değerlendirme

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - GAZİPAŞA Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, geçen 3 yıldaki çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, amaçlarının sürücüleri cezalandırmak değil, kazaları azaltmak olduğunu söyledi.

Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin 2016, 2017 ve 2018 yılından bugüne sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmaların istatistikleri paylaşıldı. İlçedeki trafik kazalarının 2016, 2017 ve 2018'de kademe kademe azaldığı belirtilirken, 2016 yılında 72 kaza meydana geldiği, 2017'de sayının 59'a, 2018'de ise 55'e düştüğü kaydedildi. Azalan trafik kazalarıyla birlikte yaralanma sayısının da azaldığı belirtildi. 2016'daki 72 kazada 84 kişi, 2017'de 59 kazada 78 kişi, 2018'de 55 kazada 48 kişi yaralanırken, olay yerinde ölümlü vakalarla karşılaşılmadığı aktarıldı.

İlçede son 3 yılda azalan trafik kazalarına rağmen, alkollü araç kullananlarının sayısının arttığı vurgulandı. 2016 yılında 40 olan alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü sayısının 2017'de 72'ye, 2018'de ise 100'e yükseldiği belirtildi. 2016 yılında 24, 2017'de 56 kişinin sürücü belgesi olmadan trafiğe çıktığı belirlenirken, 2018'de bu sayının 52'ye düştüğü kaydedildi. 2016'da denetlenen 43 bin 381 araçtan 576'sının trafikten men edildiği, 2017'de denetlenen 53 bin 997 araçtan 994'ünün, 2018'de ise denetlenen 66 bin 665 araçtan 1125'inin trafikten men edildiği kaydedildi

Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ramazan Ersöz, amaçlarının sürücüleri cezalandırmak değil, kazaları azaltmak olduğuna dikkati çekti.

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