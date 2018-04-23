Gazipaşa 23 Nisan kutlaması

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gazipaşa'daki törenler Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Programa, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Cumhuriyet Savcısı Göktuğ Karaahmetoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, kamu kurum amirleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Kaymakamlıkta devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Hasan Can Kaşlı'ya bıraktı. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kaşlı, daha sonra telefonla Belediye Başkanı Adil Çelik'i aradı. Hasan Can Kaşlı, yat limanı ve kültür merkezinin kısa sürede tamamlanması ile okulların park eksiğinin giderilmesini istedi.

23 Nisan kutlama programı Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve halk oyunlarının ardından şiirler okundu, şarkı ve türküler söylendi. Programın sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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