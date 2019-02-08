'Gazilik' unvanı törenle kutlandı

GAZİANTEP’e 'Gazilik' unvanının verilişinin 98’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir tören düzenlendi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Gazi Şehre, Ayıntab-ı Gazi diye özel bir oturum yapılıyor. İşte bu ecdadın bu tarihin temsilcileri olarak onur ve şeref duyuyoruz. Gazilik cesaret ister, kahramanlık ister. Kahramanlık ise ölmek ve geri dönmemek ister. O yüzden bizim aldığımız bu güç 15 Temmuz’da Demokrasi Meydanı’nda yeniden kendini göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal’in söylemiş olduğu ‘dahili ve harici düşmanların olduğunu’ bu millet o gece görmüş, 1921’deki ruhla türküyle, kürdüyle, alevisiyle, sunnisiyle, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte tek bayrak tek vatan tek millet tek devlet için Demokrasi Meydanı’nda el ele vermiş ve yeniden tüm dünyaya, ‘1921 i unutmadık biz geçmişimizi unutmadık. Biz sizin oyunlarınızı tuzaklarınızı boza boza yürüyeceğiz’ dedik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere ‘bastığın toprakları toprak diye geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı’ diyerek Dünya’nın ve Türkiye’nin en güzel panoramik müzesini tamamlıyoruz. Kültür AŞ’nin yapmış olduğu özel yayınlarla iki gazinin buluşmasını belgeselleştirdik. Bu ülkenin kadın şehitleri için Boyacı Camii de özel anıt yaptık. Evladının üzerindeki battaniyeyi kaldırıp cephaneyi örten, eşine cephane taşıyan kadınları asla unutmadık. Nene Hatun’un temsilcileriyiz. Kara Fatma’nın, Şehitkamil’in, Şahinbey’in temsilcileriyiz. Unutmayacağız unutturmayacağız" dedi.

Türk Bayrağı’na protokol tarafından Gazilik Nişanı toka edilmesinin ardından tören sona erdi.

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