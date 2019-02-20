Gazilerin adları parkta yaşayacak

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 2018 yılında vefat eden Kore Gazisi Nedim Gökdemir ve Kıbrıs Gazisi İsmail Şenol’un isimlerini Gaziosmanpaşa Mahallesi Didem Sokak’taki parka verdi. Başkan Salman, düzenlenen törenle parkın açılışını, merhum gazilerin aileleri ve yakınları ile birlikte yaptı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Didem Sokak’ta her iki gazinin isimlerini yaşatacak olan park, vatandaşların, merhum gazilerin aileleri ve yakınlarının katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılış öncesinde konuşan Başkan Salman, “Kentimizde ve ülkemizde emeği olan bir şekilde iz bırakmış büyüklerimizi çeşitli parklara, sokaklara, caddelere isimlerini vererek kentin hafızasını ve tarihini diri tutmaya çalışıyoruz. Çünkü geçmişi bilmeden bugünü yaşamak, bugünü yarından şekillendirmek, çocuklarımıza ve onların doğacak çocuklarına da bilinçli bir Yalova, bilinçli bir ülke ve sahip çıkacakları bir tarih bırakmak zorundayız. Allah, İsmail ağabeye de Nedim amcaya da rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Bu ülke için savaşmışlar ve o savaştan sonra da Yalova’da yaşayarak bütün Yalovalılara örnek birer insan olmuşlardı” dedi.

“BUNDAN ETKİLENMEMEK ELDE DEĞİL”

“Suwon’a bizlerin yaptığı ziyarette biz Türkleri ne kadar çok sevdiklerine, ne kadar çok sahip çıktıklarına bizzat şahit oldum” diyerek sözlerine devam eden Başkan Salman, “Yani biz tarihimize, kültürümüze, bu ülkeye canını vermiş şehitlere, gazilerimize onlar kadar sahip çıkmadığımızı orada gördüm. Suwon Belediye Başkanı, Yalova’ya ilk geldiği akşam yemek yedik. Yalova’da Güney Koreli şehit, Güney Koreli gazi var mı diye sormuştu. Programında olmamasına rağmen Nedim amcayı ziyaret etmişti. Bu sene Güney Kore’den gelen ekipten mezarlığa gidip Nedim amcaya dua etmelerini söylemiş. Bundan etkilenmemek elde değil. Bundan ders çıkarmamak mümkün değil. Kıbrıs’tan da belediye başkanları geldiğinde Kıbrıs gazilerimizi bizzat evlerinde ziyaret ettiler. Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiler. Bizim bunlardan ders çıkarıp gelecek kuşaklara doğruyu anlatmamız gerekiyor. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Biz ne olursa olsun bu vatan için kanımızı toprağın üzerine dökecek bir milletiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tekrar İsmail Şenol ağabeyimizi ve Nedim Gökdemir amcamızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum, mekânları cennet olsun. Nurlar içinde ışıklar içinde uyusunlar. İkisinin de çocukları ne kadar sevdiğini yakından bilen bir insanım. Mahallemize hayırlı olsun. Hizmet zincirlerimizin açılışları devam edecek. Siz Yalovalılar, her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Hayırlı uğurlu olsun, çocuklar neşeyle, keyifle oynasınlar” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Salman, merhum Kore Gazisi Nedim Gökdemir ve merhum Kıbrıs Gazisi İsmail Şenol’un aileleri ve yakınlarıyla birlikte alkışlar eşliğinde açılışı gerçekleştirdi.

Kore ve Kıbrıs Gazileri olan Nedim Gökdemir ve İsmail Şenol’un kentimiz için bir değer olduğunu belirten Başkan Salman, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 55 yeni park yaptık. Mevcut parklarda düzenlemeler yaptık. Parklarımıza kentimize hizmet etmiş, gönüllerde yer almış, aramızdan ayrılanların isimlerini vererek yaşatmayı uygun gördük. İşte açılışını gerçekleştireceğimiz bu parka da iki gazimiz olan, benim de çok değer verdiğim 2018 yılı içerisinde aramızdan ayrılan Nedim amcamız ve İsmail ağabeyimizin isimlerini vereceğiz” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI