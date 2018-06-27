Gazilerden, Seydişehir Belediye Başkanına teşekkür plaketi

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve yönetim kurulu üyeleri, başkan Tutal'a teşekkür plaketi verdi.

Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Belediye Başkanı Tutal'nın Seydişehirli şehit ve gazi ailelerine sahip çıktığını ve bunun diğer belediye başkanlarına da örnek olmasını istedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Kamu yararına hizmet veren derneklerimize imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz.Türkiye genelinde ilçelerde bir ilki hayata geçirdik. Canlarını, uzuvlarını vatan için feda ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Bizlerinde bunun için destek olması, fedakarlık yapması şart. Onlar adına ne yapsak azdır.''

Süleyman Ege, ziyaretin sonunda Başkan Tutal'a teşekkür plaketi verdi.

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