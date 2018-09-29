Gaziler ve otizmli çocuklar dalış yaptı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da, gaziler, tedavi gören madde bağımlısı gençler ve otizmli çocuklar, düzenlenen etkinlikte dalış yaptı.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER), Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER), Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü ve Dünya Kalite Federasyonu (DÜKAF), gaziler, tedavi gören madde bağımlısı gençler ve otizmli çocuklara yönelik dalış etkinliği düzenledi. Lara bölgesindeki Konserve Koyu'daki etkinlikte konuşan AKODER Başkanı Demet Çileli Baz, otizmli çocuklar, madde bağımlısı gençler ve Güneydoğu gazileri için STK'ların bir araya geldiğini belirtti. Başkan Baz, "Onların rehabiliteleri için buradayız. 5 profesyonel dalgıç arkadaşımızla 2 saat boyunca suyun altında mavi bir yolculuğa çıktık" dedi.

DÜKAF Başkanı Savaş Karabali ise Antalya'nın yüzünü tamamen turizme döndüğünü ve bu yüzden de halkın denizden uzaklaştığını ifade ederek, "Antalya olduğu gibi yüzünü turizme dönmüş durumda, turizme döndüğü için de halk denizden uzaklaşıyor. Biz bunu gördük, bunu gördükten sonra da bir su sporları kulübü kuralım dedik ve faaliyetlerimize başladık" diye konuştu. Karabali, bu faaliyetler çerçevesinde otizmli çocukları, madde bağımlısı gençleri ve gazileri su altı güzellikleriyle buluşturduklarını söyledi.

AYBUDER Başkanı Yavuz Tufan Koçak da derneğin kurucu başkanı olduğunu, daha önce madde bağımlısı olduğunu belirtti. 15 yıl önce tedavi gördüğünü ifade eden Başkan Koçak, "15 yıldır hiçbir şekilde madde kullanmadı. Dernek yönetimi de bu süreci yaşayan insanlardan oluşuyor. Bu işin sırrı hayatı daha disiplinli yaşamak. Bugün bu etkinliğe biz de katıldık. Sinemaya, spora gidiyoruz, piknik yapıyoruz, kısacası sosyal hayattan kopmuyoruz. Hayatın içinde durmayı öğreniyoruz" dedi.

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