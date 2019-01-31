Gaziemirliler Öykü ve diğer çocuklara umut oldu

İZMİR'de, Gaziemir Belediyesi ile Kızılay işbirliğinde lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer hastalar için düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına belediye personeli ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmir'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken ve Antalya'da tedavisi süren Öykü Arin için Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Gaziemir Belediyesi'nden de destek geldi. Gaziemir Belediyesi ile Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında Gaziemirliler tek yürek oldu. Bağış kampanyasına destek veren yüzlerce vatandaş ile belediye personeli Öykü Arin ve diğer lösemi hastası çocuklara umut olmak için kan verdi.

Herkesi kan, kök hücre ve organ bağışı yapmaya davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Düzenlenen bağış kampanyaları sayesinde başta Öykü Arin olmak üzere tüm çocuklarımıza umut ışığı oluyor. Bu kampanyalar birçok kişiye umut olurken aynı zamanda seslerini duyurmalarını da sağlıyor. Bizler de bağış kampanyalarına destek olarak minik yüreklere umut olabilir, onlara hayat verebiliriz. Dilerim kan, kök hücre ve organ bağışı yaparak nice hayatlara can verebiliriz. Herkesi umut olmaya, kan ve kök hücre bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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