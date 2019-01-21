Gaziemirliler doğa için pedalladı

İZMİR'de, Gaziemir Belediyesi’nin ‘Doğa için pedalla’ sloganıyla düzenlediği yeni yıla merhaba bisiklet turuna katılan her yaştan bisikletçi, Abdullah Arda Meydanı’ndan Sarnıç Gölet’e kadar pedal çevirdi.

Gaziemir Belediyesi doğa katliamlarına dikkat çekmek, vatandaşları doğayla buluşturmak amacıyla Yeni Yıla Merhaba Bisiklet Turu düzenledi. Bisiklet turuna Gaziemir Aktif Pedal Topluluğu’na üye her yaştan bisikletçi katıldı. Tura katılan bisikletçiler Abdullah Arda Meydanı’ndan yola çıktı. Vatandaşları doğa ve sporla buluşturmak, doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turu, Akçay Caddesi üzerinden Sarnıç Gölet’e kadar devam etti. Parkurda ter döken bisikletçiler Sarnıç Gölet Alanı’nda düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

Bisiklet turuna katılanlara teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, insanları doğa ve sporla buluşturmak, doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turları düzenlediklerini söyledi. Başkan Şenol, "Çevreyi, doğayı katletmeye, ormanları yok etmeye çalışanlara inat daha çok yeşil alan yaratacağız. Çünkü bu ülkenin geleceği çocuklara bırakacak en değerli mirasımız çevre. Hep birlikte çevreye ve doğaya sahip çıkmalıyız" dedi.

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