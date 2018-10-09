Gaziemir’de zeytin hasadı mutluluğu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, inşaat alanlarından taşınarak başka yere dikilenler ile belediyenin diğer zeytin ağaçlarında ürün hasadına başlandı.

Gaziemir'de imara açılan bölgelerde kesilmesi gereken zeytin ağaçları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, özel bir yöntemle sökülerek, başka yere dikilmeleri sağlanıyor. Bu yöntemle bugüne kadar 3 binden fazla zeytin ağacının taşınmasını sağlandı. Gaziemir Belediyesi’nin özel yöntemle taşıyarak oluşturduğu iki parktaki zeytinler ile belediyenin diğer zeytin ağaçlarındaki zeytinlerin hasadına başlandı.

Yapılaşmaya açılmış bölgelerdeki zeytin ağaçlarını dokuz yıldır kesilmekten kurtardıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Müteahhitlerle görüşerek kesilecek zeytin ağaçlarını kurtardık ve bu ağaçları iki park alanında yeniden toprakla buluşturduk. Bugün ise büyük emekler vererek yetiştirdiğimiz bu ağaçlardan zeytin almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Topladığımız zeytinlerden elde edilen zeytinyağını özel şişelerle yurt içinden ve yurt dışından Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğimize gelen misafirlerimize hediye ederek zeytinyağımızın dünyanın dört bir yanında tanınmasını sağlayacağız" dedi.

İZMİR, ()

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