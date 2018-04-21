Gaziemir'in şenliğine Buray'lı açılış

21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin ilk gününde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Buray, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran hayranlarına güzel bir konser yaşattı.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin ilk gününün akşamında şarkıcı Buray sahne aldı. Son yıllarda yaptığı şarkılarla ve No:309 isimli televizyon dizisinin müzikleriyle ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Buray'a gençler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Festival Alanı'nda sahne alan şarkıcı, hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Konsere yoğun ilgi gösteren gençler ve çocuklar genç şarkıcıya coşkuyla eşlik etti. Buray kendisinin tanınmasını sağlayan 'Sen sevda mısın', 'Aşk mı lazım', 'İstersen', 'Kimsenin suçu yok' şarkılarını da seslendirerek alandaki coşkuyu zirveye taşıdı. Soğuk havaya rağmen Festival Alanı'nı dolduran genç hayranları, Buray'ı yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yoğun istek üzerine bazı parçalarını ikinci kez seslendiren Buray, seyircilere keyifli bir konser yaşattı, hayranlarından büyük alkış topladı. Buray, binlerce hayranıyla birlikte İzmir Marşı'nı seslendirerek konserini bitirdi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI