Gaziemir'in minik başkanlarından çevre vurgusu

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un makamına oturan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, çevre, hayvanlar, trafik, bisiklet yolları ve kütüphane konularında projelerini anlatıp, hayata geçirilmesi için talimat verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu altı öğrenciye bıraktı. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi 6. Sınıf öğrencisi Nazlı Bera Belli ve 8. sınıf öğrencisi Buğrahan Tuncay ile Cengizhan İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Eda Nur Eser, Armağan Deniz Atalay, Efe İlkyaz ve Arda üstün sırayla başkanlık koltuğuna oturdu. Çevrenin korunması, kütüphane sayısının arttırılmasını, trafik sorunun çözülmesi, otopark ve daha çok bisiklet yolu yapılmasını gerektiğini ifade eden küçük başkanlar, hayvanlar konusunda da insanların daha duyarlı olmalarını istedi. Bu konularda geliştirdikleri projeleri anlatan çocuklar, hayata geçirilmesi için talimatlar verdi.

"EN BÜYÜK MİRASIMIZ ÇEVRE"

Çocuklara çevre konusundaki duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Şenol, "Ben de yeşili seven biri olarak kentteki yeşil miktarını ikiye katladım. Gaziemir'de yaşayan herkes adına bir ağaç diktim. Şimdi yeni hedefim bu sayıyı ikiye katlamak. Çünkü bu ülkenin geleceği siz çocuklara bırakacak en büyük mirasımız çevre. Çevre sorunlarına dikkat çekmek için bu yıl 21'incisini düzenlediğimiz Gaziemir Ulusal ve Uluslar arası Çocuk Şenliğimizin temasını 'Çevre' sloganının 'Hava, su, toprak' olarak belirledik. Sizlerde çevre konusunda daha duyarlı olun, doğaya sahip çıkın" diye konuştu.

Çocukların hayvanlar konusundaki fikirlerini de dikkatle dinleyen Başkan Şenol, hayata geçirdikleri modern hayvan hastanesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce hayvanların he türlü bakım ve sağlık işlerinin yapıldığının altını çizdi.

EĞİTİME DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi ve okulların ihtiyaçlarını karşıladığı için minik başkanlar Başkan Halil İbrahim Şenol'a teşekkür etti. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencileri sınavlara hazırlamak amacıyla Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'ni hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Şenol şöyle devam etti: "Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentler hızla gelişir anlayışıyla bu alanlara önemli yatırımlar yaptık. Ücretsiz eğitim vererek öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken okullarımızın tüm fiziki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda sizlerin eğitimine katkı koyarken sosyalleşmeniz içinde kurslar ve özel etkinlikler düzenliyoruz. Üniversite bitirmek, meslek sahibi olmak çok önemli. Ancak sosyal olmak sporla sanatla uğraşmak da sizi başarılı kılacaktır."

İZMİR, ()

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