Gaziemir esnafı platform kurdu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 32 esnaf bir araya gelerek güç birliği yaptı ve 'Cadde Kemal Reis Platformu'nu kurdu.

Bulundukları caddeyi bir cazibe merkezi haline getirerek, adeta bir açıkhava AVM'sine dönüştürmek isteyen Cadde Kemal Reis Platformu üyeleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'u ziyaret etti. 30'dan fazla esnaf, biraraya gelerek oluşturdukları 'Cadde Kemal Reis Platformu' hakkında Belediye Başkanı Şenol'a bilgi verdi, projelerini ve caddeyle ilgili taleplerini anlattı. Esnafın taleplerini ve projelerini dikkatlice dinleyen Başkan Şenol, her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını, Gaziemir için yapılacak projelere ellerinden geldiği kadar destek verebileceklerini söyledi.

Cadde Kemal Reis Platformu sözcüsü İbrahim Tellioğlu, caddeyi bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Birçok meslek grubundan birbirine rakip olan birçok arkadaşlarının olduğunu, ancak imece usulü olarak Kemal Reis Caddesi için biraraya geldiklerini kaydetti. Tellioğlu, caddelerinin Fuarizmir'e, ESBAŞ'a, havalimanı ve AVM'lere çok yakın olduğunu söyledi. Gerek peyzaj düzenlemeleri, gerekse cadde ile ilgili diğer detaylı düzenlemeler için Gaziemir Belediyesi'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Tellioğlu, "Caddede bulunan işletmelerde yüzlerce aileye iş imkanı sağlanıyor. Daha hareketli bir cadde ile daha fazla yeni mekan gelecektir ve daha fazla istihdam sağlanabilecektir" dedi.

Platform üyeleri, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'u, Kemal Reis Caddesi'ne davet ederek, proje ve taleplerini yerinde göstermek istediklerini dile getirdi.

İZMİR, ()

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