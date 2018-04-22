Gaziemir'den dünyaya barış mesajı

21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin açılış resepsiyonunda konuk ülke temsilcileri barış mesajı verdi, 'Barış için savaşalım' dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin açılış resepsiyonunda, konuk ülkeler Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile Batman ve Sivas'tan katılan ekiplerin temsilcileriyle bir araya geldi. Gaziemir Ulusal ve Uluslar arası Çocuk Şenliği Kültür Evi'nde düzenlenene açılış resepsiyonunda konuşan Başkan Şenol, "Yurtta barış, dünyada barış' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyerek bu yıl 21. kez yakıyoruz sevgi, barış, kardeşlik ateşini. Her yıl şenliğimizde misafir ettiğimiz çocuklar ile konuk heyetler, bizim yurt dışındaki gönüllü barış elçilerimiz oluyor. Dünya barışında geleceğin sahipleri çocuklara önemli görevler düşüyor. Çünkü dünyanın geleceği çocukların ellerinde. Biz de şenliğimizle onların yüreğine sevgi, barış tohumları ekerek dünya barışına katkı koyuyoruz" diye konuştu.

24 FARKLI ÜLKE 7 BİN YABANCI ÇOCUK

Şenliğe bugüne kadar 24 farklı ülkeden 7 binden fazla yabancı çocuğun katıldığını anlatan Başkan Şenol, "Sekiz yıldır logosu, maskotu, şarkısını belirleyerek marka haline getirip, temalı şekilde kutladığımız bu şenlik artık, İzmir'in de simgesi haline geldi. Doğa sorunlarına dikkat çekmek için bul ki temamızı 'çevre' sloganımızı 'hava, su, toprak' olarak belirledik. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras yeşil bir doğa, yaşanılabilir bir çevre" diye konuştu. Çocukları evlerinde misafir eden aileler ile şenliğe katkı sunan sponsorlara teşekkür eden Başkan Şenol, 10 ülke ile Sivas ve Batman'dan gelen ekiplerin kendilerini onurlandırdıklarını dile getirdi.

"ŞENLİK ÖRNEK OLMALI"

Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, şenliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"21 yıldır yapılan bu şenlik çok anlamlı. Gaziemir'in şenliği tüm belediye ve kurumlara örnek olmalı. Bu şenlikler arttırarak çocuklarımızı bir araya getirmeli ve kültür alışverişine katkı koymalıyız. Çünkü dünya barışının sağlanmasının, dünyanın geleceğinin barış dolu olmasının tek yolu çocuktur."

Şenliğe katılan konuk ülke temsilcileri ise dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olduğunun altını çizdi. Yabancı konuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün önemine vurgu yaparak barış mesajı verdiler, 'Tek savaşımız barış için olsun' dediler.

İZMİR, ()

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