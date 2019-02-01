Gaziemir'den çocuklara sıcak yardım

İZMİR'de yaşayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Nihan Şahin, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı sosyal sorumluluk kampanyalarının ardından bu kez 'kuzucuklar üşümesin' adıyla köy okullarındaki öğrencilere yardım elini uzattı. Şahin, çocukları soğuktan korumak için Gaziemir'de oturan kadınların yardımıyla çok sayıda bere, atkı ve yün ürünleri hazırladı.

Toplumsal duyarlılık projelerinde görev alan üniversite öğrencisi Nihan Şahin, geçen yaz annesi Elif Şahin ile birlikte 'kuzucuklar üşümesin' kampanyasının startını verdi. Anne kız, Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin desteğiyle yardım ağını büyüttü. Kooperatif binasında buluşan kadınlar, evlerinde ördükleri bere, atkı, şal ve yelek gibi sayısız ürünü sahiplerine ulaştırmak amacıyla bir araya getirdi. Kampanya kapsamında 93 bere, 27 atkı, 25 bebek yeleği, 2 elbise, 5 ceket, 2 büyük yelek, 26 patik, 2 panço, 15 çorap, 27 boyunluk, tulum, bebek pantolonu ve battaniyesi toplandı.

Daha önce huzurevindeki yaşlılar ve sığınma evinde kalanlar için çeşitli destekler topladığını anlatan Nihan Şahin, kış mevsiminde köy okulundaki çocuklar için 'kuzucuklar üşümesin' etiketiyle sosyal medyadan duyuru yaptıklarını dile getirdi. Geçen yaz annesi Elif Şahin'in internet üzerindeki bir yün sitesiyle irtibata geçtiğini söyleyen Şahin, "Bu site yetkilileri bize geri dönüş yapıp artan yünlerden gönderdiler. Annem de o yünleri kendi arkadaşlarına dağıttı. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir sayfa açtık ve hızla daha fazla kişiye ulaştık. Türkiye'nin birçok yerinden atkı, bere, şal gibi ürünler bize ulaşmaya başladı. Okul araştırması yaparak ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Kısa süre içinde ürünlerimizi sahiplerine ulaştıracağız. Bazen kendimiz götürüyor bazen de kargoyla ulaştırıyoruz" dedi.

ÖRGÜ GRUPLARI İLE İŞBİRLİĞİ

Gaziemir'de 2 ay önce kurulan Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fadime Türkeli de 'kuzucuklar üşümesin' kampanyasına destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Bu kış 4'üncü kez ördüklerimizi ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Ancak kooperatif adı altında ilk kez bir kampanyaya destek verdik. Sosyal medyadan yaptığımız duyuruları dikkate alanlar kampanyamıza katıldı. Sosyal medyada benzer örgü grupları çok arttı. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Örgü örmeyi seven kadınlar bir araya geliyor ve çok sayıda yardım yapıyoruz. Sadece çocuklar için değil askerler ve yaşlılar için de benzer faaliyetler gerçekleştirdik. Son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kargomuzu gönderdik. Destekçilerimiz sayesinde yardımlara devam edeceğiz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI