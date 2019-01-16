Gaziemir'de Nazım Hikmet anıldı

GAZİEMİR Belediyesi ile İzmir Gaziemir Volgograd Kardeş Şehir Aileleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği birlikteliğiyle düzenlenen etkinlikte, ünlü şair Nazım Hikmet 117. doğum gününde anıldı.

Usta şairin doğum gününde, ölümsüz eserlerinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Nazım Hikmet'in kaleme aldığı şiirleri İzmir Gaziemir Volgograd Kardeş Şehir Aileleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aydın Tülü ile dernek üyeleri Mustafa Seyhan Kurağ yönetiminde tiyatro sahnesine taşıdı. Nazım Hikmet'in yaşamına ait görüntülerinde kullanıldığı deneysel tiyatro seyirciye duygulu anlar yaşattı, ayakta alkışlandı.

Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Dünya Şairi Nazım Hikmet Ran'ın adını Gaziemir'imizde yaşatmaktan büyük onur duyuyorum. Bu etkinlikte emeği geçen Dernek Başkanı Aydın Tülü, Yönetmen Mustafa Seyhan Kurağ, oyuncular başta olmak üzere herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Gaziemir Volgograd Kardeş Şehir Aileleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aydın Tülü ise, "Memleket, sevda şairi Nazım Hikmet 117 yaşında. Dünya şairi Nazım Hikmet'in eserlerini sahneye taşımak bizim için büyük gurur" diye konuştu.

İZMİR, ()

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