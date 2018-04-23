Gaziemir'de dünya çocuklarıyla piknik

İZMİR'deki 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları evlerinde ağırlayan aileler ve çocuklara özel olarak, Sarnıç'ta piknik düzenlendi.

21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne 10 ülke ile Sivas ve Batman'dan katılan çocukları evlerinde misafir eden aileler ve çocukları Sarnıç Mümin Gençoğlu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendi. Ailelere teşekkür etmek amacıyla belediyenin düzenlediği pikniğe Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile Batman ve Sivas'tan katılan misafir çocuklar ve onları evlerinde konuk eden aileler ile onların çocukları katıldı. Müzik eşliğinde gönüllerince dans eden, uçurtma uçuran ve oyun parkurlarıyla oyun alanına çevrilen piknik alanında yerli ve yabancı çocuklar bir arada eğlenerek kaynaştı, farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu. Çocuk alan ailelere teşekkür edip, "Bu şenlikte sizlerin katkısı çok büyük" diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'a çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı çocuklar Başkan Şenol'la fotoğraf çektirdi. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Şenol, onların mutluluğuna ortak oldu, danslarına eşlik etti.

İZMİR, ()

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