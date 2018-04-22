Gaziemir'de dans rüzgarı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne 10 ülkeden katılan ekipler ve Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile Gaziemir Folklor Eğitim Merkezi ekibi gösterilerini kentin meydanlarında sahneledi. Dansın ve müziğin evrensel diline kapılan Gaziemirliler, görsel şölen yaşadı

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nekatılan misafir ülkelerden çocuklar, yöresel oyunlarını kentin meydanlarında sergiledi. Abdullah Arda Meydanı ile Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde, Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ve Batman ile Sivas illerinden gelen ekipler, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Gaziemir Folklor Eğitim Merkezi oyuncuları sahne aldı. Özellikle, Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde yeteneklerini sergileyen çocukların gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı. Her ekibin kendi yöresine ait folklor oyunlarını geleneksel kıyafetler ve yöreye özgü müziklerle sergilediği gösterileri Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, konuk ülke heyetleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Farklı kültürlerin, farklı renklerin sahneye koyulduğu etkinliği dikkatle izleyen seyirciler, dansın ve müziğin evrensel diline kapılarak yeni kültürler tanıma şansı buldu.

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