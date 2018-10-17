Gaziemir'de 2019 yılı belediye bütçesi 138 milyon 645 bin lira

GAZİEMİR Belediye Meclisi, 2019 yılı performans programı ile gelir-gider bütçesini görüştü. Belediyenin 2019 bütçesi 138 milyon 645 bin lira olarak belirlendi.

Gaziemir Belediyesi Meclisi ekim birleşiminde 2019 yılı performans programı ile gelir-gider bütçesi görüşüldü. Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar, 93 performans hedefine bağlı olarak 105 faaliyet belirlendiğini ifade etti. CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Neriman Balcı Türkeri ile Ünal Işık görüş bildirirken, Ak Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan ile Yılmaz Akın konuştu. Ak Partili meclis üyelerin red oyu verdiği 2019 yılı bütçesi CHP'li meclis üylerinin kabul oylarıyla 138 milyon 645 bin lira olarak kabul edildi. Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanan bütçede, en büyük pay yatırımcı müdürlüklere ayrıldı.

İZMİR, ()

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