Gaziantep’te ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisi açıldı

GAZİANTEP’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen 'Bir Zamanlar Selçuklu' temalı resim, kitre heykel ve şapka sergisinin açılışı yapıldı.

İlki 18 Eylül’de Diyarbakır'da gerçekleştirilen sergide Selçuklu dönemine ait şapkalar ve o denimi anlatan resim ve heykeller yer aldı. Zeugma Mozaik Müzesi’nde yapılan serginin açılışına Vali Eli Yerilkaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Valilik Basın Yayın Müdürü Muammer Karadeniz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışın ardından ziyaretçiler eserleri inceleyerek üzerinde yazılı olan bilgilerden eserler hakkında bilgi edindiler.

Bülent Öztürk, serginin Selçuklu dönemini anlattığını ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları dedi:

“Sergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ konseptiyle açıldı. Bize bu toprakları yurt olarak bırakan Selçuklular dönemini anlatan bir sergi. Selçukluların kültürü, mimarisi, sanatı ve estetiğini o dönemde giyilen etnografik giysilerle, takılarla, günümüzde takılarla, giysilerle ziyaretçilerimize sergileyen bir sergi. Sergimiz 1 hafta boyunca açık kalacak. Öğrencilerimiz ve müze ziyaretçilerimiz bu sürede sergimizi rahatlıkla ziyaret edebilecek.”

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