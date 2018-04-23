Gaziantepliler, Buray'la coştu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, şarkıcı Buray konser verdi. Festival Park'taki organizasyonda sevilen şarkılarını seslendiren Buray, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Buray'ın şarkılarına, eşlik eden binlerce Gaziantepli, doyumsuz bir gece yaşadı. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Buray, uzun süre alkışlandı.

Genç sanatçı Buray, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Buray, konser alanındakilerin coşkusundan çok mutlu olduğunu, kente daha fazla gelmek istediğini söyledi.

Konser sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, genç sanatçı Buray'a günün anısına çiçek verdi.

FOTOĞRAFLI