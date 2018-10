Gaziantepli halıcılar, hedef pazarları mercek altına alıyor

GAZİANTEP,()- AHMET Kaplan başkanlığında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında toplanan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri yılın ilk 9 aylık sürecinde gerçekleştirilen ihracat rakamlarını masaya yatırarak sektör ile ilgili konuları görüştü. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yılın ilk dokuz aylık diliminde 1.1 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini, 2018 yılı halı ihracat rakamının 1 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşmesini hedeflediklerini ifade etti. Dünya makine halı üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Gaziantepli halıcılar, dünya halı ticaretine daha fazla söz sahibi olmak için belirlenen hedef ülkelere yönelik çalışmalarını hızlandırırken Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 90 civarının Gaziantep'ten gerçekleştirildiğini ifade etti.

Dünya genelinde üretilen dokuma makine halısının da yaklaşık yüzde 30'unun yine Gaziantep'ten çıktığını dile getiren Başkan Kaplan, Gaziantep'in ihracat payının Türkiye geneline göre yüzde 50 dolaylarında seyrettiğini ifade etti.

Kaplan, yılın 9 aylık geride kalan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık ihracat artışı gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Şu anda halı ihracatımız 1,1 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Bu sadece Gaziantep'ten gerçekleştirilen halı ihracatı. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızı 1,5 milyar dolar seviyelerinde kapatacağız. Ülke olarak herkesin de bildiği üzere yeniden yapılanma sürecindeyiz. Bizlerin de bu süreçte her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Kendi sektörümüzde şu an için iç piyasa açısından bakıldığında sorunlar olsa da ihracatta olumlu gelişmeler yaşanıyor."

Son dönemlerde halı ihracatçıları için en önemli ihracat bölgesinin Amerika kıtası olduğunu belirten Kaplan, yıl sonuna kadar sadece bu bölgede 500 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydetti. Amerika kıtasını Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini, son dönemlerdeki finansal yaşanan sorunların firmaları zaman zaman sıkıntıya soktuğunu anlatan Kaplan, şöyle konuştu: "Genelde büyük buluşlar bu sıkıntılı dönemlerde çıkar. Zaten bizim bir atasözümüz de var, 'Kötü komşu insanı mal sahibi yapar' şeklinde. Sektörde bundan dolayı bilinçlenme gözlemliyoruz. Daha karlı satış için neler yapabiliriz diye araştıran sektör temsilcileri, bankalarla olan finansal yatırımlarını da yeniden gözden geçirmeye başladı. Dolayısıyla daha mantıklı adım atmaya ve gerçekçi adımlar atmaya başladık."

Sektörün dinamizmine güvendiklerini ifade eden Kaplan, "Kendi sektörüm adına bu sıkıntılı süreçten çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü her şeyden önce bizim dinamik bir yapımız var. Sorunlar karşısında hızlı tedbir alıp hızlı hareket edebiliyoruz. Risk alma iştahımız da yüksek. Bizde eksik olan iki şey var. O da kaliteli insan kaynağı ve vizyonerlik konusu. Bundan sonraki süreçte daha iyi insan gücünü ortaya çıkarmak ve sektörümüzle ilgili eğitimin meslek liselerinde ve üniversitelerde günümüz teknolojilerine uygun, ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu. Kaplan, bu anlamda eğitim çalışmalarına ve babadan kalma yöntemleri bir kenara bırakıp teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verileceğini söyledi.

