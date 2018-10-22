Gaziantep’in, 'Kültürel Kokusu' görücüye çıktı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’in tarihi ve kültürünü yansıtan kutnu kumaşı, Antep İşi, bakır ve sedef gibi ürünleri inovasyonla yeniden canlandıran Antep Sepeti’nin yeni ürünlerinden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı. Gaziantep’in 'Kültürel Koku'sunu yansıtan ürünler davetlilerden büyük ilgi gördü.

Gaziantep’in tarihi hanlarından biri olan Gümrük Han içerisindeki Antep Sepeti’nin sergi açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve eşi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve eşi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Konukoğlu’nun eşi Jülide Konukoğlu ile seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Koçer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile açılışa katılan misafirlere Gaziantepli kadınların yüzyıllardan beri devam eden el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan Antep İşi ve kuntu kumaşından yapılan ürünleri tanıttı. Füsun Koçer, binlerce yıllık bir tarihi olan Gaziantep’in çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bir taraftan Antep İşini geleceğe taşımak bir taraftan da Gaziantepli kadınlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız sosyal sorumluluk projesi ile kadınlarımızın el emeği ürünlerini Gaziantep halkıyla buluşturmak istedik" diye konuştu.

Antep İşinin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi ile yeniden canlandırıldığını ifade eden Füsun Koçer, projeyle 60 kadar kadına istihdam alanı yansıtırken, Gaziantep’in kültürel değerlerine de sahip çıkılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlandığını ifade etti. Açılışa katılan davetliler tarihi Gümrük Hanı’nda hizmet veren Antep Sepeti’nin yeni ürünlerini yakından inceledi.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de Gaziantep’in kutnu, Antep İşi, bakır ve sedef gibi Gaziantep’in geleneksel zanaat ürünlerini inovasyonla geliştirerek dünyaya tanıtmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini söyledi. Cihan Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Gaziantep’in tarihine, kültürüne ve gastronomisine sahip çıkarak turizmin gelişimine olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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