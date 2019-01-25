GAZİANTEP, () - ANADOLU'daki geleneksel ayakkabılardan olan Gaziantep yemenisi dünyaya açılıyor. 'Gaziantep Yemenisine Ayakkabı Ustaları El Veriyor Projesi' ile doğal malzemelerden yapılan ve son derece sağlıklı olan Gaziantep yemenisinin bir dünya markası olması hedefleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında, TASEV'in (Türkiye Ayakkabıcılık Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) okullarında görevli 3 eğitimci Gaziantep'e gelerek yemeni ustalarından eğitim alacak. Gaziantep yemenisinin yapılmasını ve tüm inceliklerini öğrenecek olan 3 eğitimci, daha sonra İstanbul'da 10 yemenici ustası yetiştirecek. Gaziantep yemenisi böylece yeniden yaygınlaşacak.

İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla ve proje koordinatörü İlknur Ünal, kent protokolü ile STK temsilcilerini ziyaret ederek projenin ayrıntıları ile ilgili bilgiler verdi.

Gaziantep'te yaptığı görüşmeleri değerlendiren İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği Başkanı Nedim Atilla, “Yemeni, Gaziantep'in önemli bir ulusal ve kültürel değeridir. Biz bu projeyi Gaziantep'e, Gaziantep'in ekonomisine, kültürüne ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırladık. Gaziantep için hazırladığımız bu projeyi Gazianteplilere anlatmak için geldik. Gaziantep'te çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Başta Valimiz Davut Gül olmak üzere, görüştüğümüz tüm yöneticiler projemize büyük ilgi gösterdiler" dedi.

Projenin gerçekleşmesinde Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in büyük desteklerini gördüklerini ifade eden Başkan Nedim Atilla, şöyle devam etti:

“Projemizi Milletvekilimiz Nejat Koçer'e sunduğumuzda inceledi, çok beğendi ve sahiplendi. Projemizin gerçekleşmesinde de önemli destekleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gaziantepli hemşerimiz TİM eski başkanı Mehmet Büyükekşi ve TASEV Başkanı Tan Erdoğdu'ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. TASEV'in ayakkabıcılık lisesi var. Onların da geleneksel ayakkabıları yaşatmak için proje hazırlama düşünceleri varmış ama hangi ayakkabıyı tercih edeceklerine henüz karar vermemişler. Biz böyle bir proje ile gidince onların da hedefleri ile uyuştuğu için TASEV'den önemli destek gördük. Yemeni Gaziantep'in önemli bir değeri. Bu değerimizi ulusal, uluslararası boyuta taşıyalım istedik. Tıpkı Gaziantep'in baklavası, yemeği ne kadar değerliyse yemenisi de o kadar değerlidir. Yemenimizi de baklava gibi, gastronomi gibi bir aşamaya getirelim istiyoruz."

FOTOĞRAFLI