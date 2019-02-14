Gaziantep Valisi Gül Nizip’te

NİZİP'te incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Zeugma Antik Kenti ve Nizip Konteyner kenti ziyaret etti

Nizip ilçesine gelen Vali Gül’ü İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkan vekili Salih Uyur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş karşıladı.

İlk olarak Fırat Anaokulu’na ziyaret eden Vali Gül, burada öğrencilerle görüşerek onlarla bir süre sohbet etti. Daha Sonra Salih İlhan İmam Hatip Ortaokulu’na geçen Gül, okuldaki Z Kütüphane’nin açılışını yaparak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buradaki ziyaretin ardından Suriyelilerin yaşamalarını sürdürdüğü Konteyner kenette geçen Gül, Suriyelilere yönelik verilen hizmeti yerinde görerek bilgi aldı. Zeugma Antik Kenti'ne geçen Vali Gül, buradaki kazı alanını da yerinde gördükten sonra, Kumala İlk ve Ortaokulu, Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İslim Sayın Ortaokulu ve Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek okullardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Merkezindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nide ziyaret eden Vali Gül, bina içerisindeki etkinlik alanları gezerek engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki ziyaretinin ardından ilçeye 5 okul yaptıran Hayırsever işadamı Maruf Marufoğlunu’da ofisinde ziyaret eden Gül, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan park ve kültür merkezi inşaatını yerinde görerek ilçeden ayrıldı.

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