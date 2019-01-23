Gaziantep'ten Van'daki köy okullarına destek

GAZİANTEP Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, sosyal medyada ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine destek amacıyla kampanya başlatarak, gelen deskelerle Van'da bulunan 4 köy okulunda 230 öğrenciye yardım malzemesi dağıttı.

Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Zaim Başaslan, sosyal medyadan daha önce yapmış olduğu yardımlara yenisini ekleyerek Van'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım kampanyası başlattı. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için Başaslan'ın başlattığı kampanyaya, 1 Lira veren 15 bin üniversite öğrencisi katıldı. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında toplanan parayla, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kıyafet ve kırtasiye malzemeleri satın alındı.

Başaslan, beraberindeki üniversite öğrencileri ile birlikte kampanya kapsamında Van'nın köylerinde bulunan 4 ilkokuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti.

Minik öğrenciler misafirlerini bayraklarla karşıladığı etkinlikte üniversite öğrencileri şarkılar söyleyip pasta keserek minik öğrencilerle vakit geçirdi. Öğrencilere yardım paketlerini hediye eden Başaslan, daha önce de düzenledikleri benzer kampanya ile öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Yaptıkları projenin sadece bir yardım hareketi olmadığını ifade eden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zaim Başaslan "Mevcut ve mezun gönüllü öğrencilerimin katılımıyla onlarca üniversite öğrencisinin yaklaşık 2 ay boyunca 1 lira toplayarak biriktirdikleri yardımları bir araya getirdik. Ancak binlerce insanın duası sayesinde toplanan tutardan çok daha yüksek maddi değerde yardım malzemesi temin ettik. Matematikle açıklanamayacak mucizevi bir bereketten bahsedebiliriz. Çünkü buradaki şahsi amacım, sadece doğudaki çocuklara yardım etmek, öğrencilerime de yardımseverliği aşılamak değil, ülkemizin doğusuyla batısıyla, bütün kültürleriyle bir ve beraber olduğunu, vatan sevgisinin, millet sevgisinin ırkla ilgisinin olmadığını öğrencilerime yerinde göstermekti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun bütün şehirlerine yıllar içinde tek tek giderek, çocuklar ve gençler arasında hayal ettiğim kardeşlik ve milli birlik bağına köprü kurmak istiyorum" dedi.

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