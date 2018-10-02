Gaziantep'te yapı fuarı düzenleniyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP inşaat sektörü, 4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'BUILDEAST ve Gayrimenkul' Fuarları ile Ortadoğu pazarlarından daha fazla pay almayı amaçlıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'nın sektörün Ortadoğu buluşması niteliğinde olacağını söyledi. Çeliktürk, "Gaziantep'i inşaat sektörünün Ortadoğu'daki merkezi haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İnşaat sektörüne bakarak ekonominin genel durumu hakkında bilgi alınabileceğini ifade eden İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, "İnşaat sektöründeki canlılık, ekonomiyi doğrudan etkiler. Eğer inşaat sektörü canlı ise ekonomi yani iç piyasa da canlıdır. Çünkü bizim sektörümüz onlarca sektörü doğrudan etkiler. Bu nedenle inşaat sektörünü daha da canlandırmak ve büyütmek ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımaktadır" dedi.

BUILDEAST ve Gayrimenkul Fuarlarını Gaziantep inşaat sektörünün Ortadoğu'ya açılması için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Başkan Çeliktürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'dan da yoğun katılımın beklendiği fuarlarımızda, mühendislerimize teknik konularda da çeşitli seminerler vereceğiz. Bu fuarlarla bir taraftan iç piyasada canlılık sağlarken, diğer taraftan da Gaziantep'in müteahhitlik hizmetleri ve yapı malzemeleri alanında Ortadoğu'da merkez üs olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Suriye'de savaşın tamamen sona ermesi ile bu kez ülkenin yeniden imarı gündeme gelecek. Gaziantepli müteahhitler ve sektör temsilcileri olarak Suriye'nin imarında söz sahibi olmak istiyoruz. Fuarımız, Ortadoğu ülkelerinden gelecek olan sektör temsilcileri ile iş ortaklıklarının kurulması ve ortak projeler hazırlanması konusunda da faydalı olacaktır. Diğer taraftan gayrimenkulde stok fazlalığı var. Gayrimenkul fuarı ile de stok fazlası konutları yabancı yatırımcılarla buluşturmayı planlıyoruz. Fuarda mühendislerimize hizmet içi eğitimler de verilecek. 4 günlük fuar boyunca her gün teknik bir seminer vereceğiz. Konusunda uzman profesör ve kişiler, sektörümüzle ilgili gelişmeler konusunda eğitim verecek."

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