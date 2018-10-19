Gaziantep'te 'Sirk Festivali'

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Almanya merkezli Goethe-Institut tarafından yürütülen ve GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) tarafından desteklenen "Yaratıcılık Zamanı: Yaratıcılık, Dayanışma, Uyum" projesi kapsamında 'Sirk Festivali' başladı.

Festival bugün düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Gazi Muhtarpaşa Bulvarı'nda toplanan, palyaço, tahta bacak ve akrobatlar çocuklarla beraber Masal Park'a kadar müzik eşliğinde yürüdü. Korteji gören vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kimileri de cep telefonlarıyla kortejden görüntü aldı. 3 gün boyunca sürecek festivalde belediyenin eğitim merkezinde çalışan ve gönüllüler ile çocuk ve gençler de gösteri sergileyebilecek. Festival kapsamında, yurtdışından gelen 8 uzman eğitmen, belediyede görevli 20 eğitmen, 25 gönüllü, gösteri yapacak. Festival etkinlikleri boyunca en az 1000 izleyiciye ulaşılması planlanıyor.

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