Gaziantep'te, 'Preküsyon' gösterisi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, 'Birlikte Üretim, Birlikte Ritim' sloganıyla perküsyon gösterisi gerçekleştirildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan TOBB Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere 2007 yılında 81 ilde kurulduğunu söyledi. Akkaya, “Kurulduğundan bu yana kadın girişimcilerin yapılanması ile kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesine öncülük etmeyi hedeflemiştir. Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu da üçüncü dönem olan 2015-2019 yılları arasında bu amaç doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirmiştir" dedi.

Türkiye'de bir ilk olan Kadın Girişimciler Perküsyon Grubunun amatör ruhla aylardır bu programa hazırlandığını kaydeden Akkaya, “Her notanın, her vuruşun, kadınların yaşamını güzelleştirmesine aracılık edeceğine inanıyorum. Her vuruşumuz daha güzel bir dünya için bir ses olacak" diye konuştu.

Hülya Akkaya'nın konuşmasının ardından 'Birlikte Üretim, Birlikte Ritim' sloganıyla hazırlanan perküsyon gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri bitiminde davetliler grubu ayakta alkışladı. Programda daha sonra konser veren sanatçı Nil Burak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Konser sonunda sanatçı Nil Burak'a yöresel işlemeli hediye verildi.

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