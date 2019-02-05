Gaziantep'te polisler kan bağışladı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Olası acil kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kampanyada Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda polis kan bağışladı. Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını isteyerek, kampanyaya destek olan silah arkadaşlarına teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışının yarın da Çevik Kuvvet kompleksinde süreceği kaydedildi.

Öte yandan Gaziantep Kan Bağış Merkezi uzmanlarından Feridun Gök, duyarlılığından dolayı Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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