Gaziantep'te öğrenme şenliği başladı

GAZİANTEP, () - HAYAT Boyu Öğrenme Kurumlarımızın düzenlemiş olduğu ve üç gün boyunca sürecek olan 'Gaziantep Öğrenme Şenliği' Vali Yardımcısı Halil Uyumaz'ın, Genel Müdür Mehmet Nezir Gül'ün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken'in, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin katılımıyla başladı

Festival Park' ta düzenlenen etkinliklerde Gaziantep' te bulunan 9 ilçedeki 10 Halk Eğitimi Merkezi ve bir Olgunlaşma Enstitüsü ürünlerini sergileme, etkinlikler, aktivite ve tanışmaları, eğitimlerle ilgili olan uygulamalar ve gösterileri, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 gün boyunca 'Öğrenme Şenliği' kapsamında faaliyete başladı.

Açılış programında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 10 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Olgunlaşma Enstitüsü ile vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, "Bu kurumlarımızda örgün eğitim içinde veya dışında olsun her yaş grubuna eğitimin bir hayat boyu öğrenme süreci olduğunu çeşitli kurslarla, çeşitli etkinliklerle ve çeşitli eğitimlerle göstermeye çalışıyoruz. Bu amaç kapsamında şehrimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11496 kurs açılmış olup açılan bu kurslara 239322 kursiyerin katılım sağlanmıştır. Böyle geniş bir katılıma ulaşmamızda bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Saygıdeğer katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğinde şehrimizde 941 okulda açılan 2671 kursta 31183 vatandaşımız okuma yazma öğrenmiştir. Böylelikle Gaziantep olarak okuma yazma seferberliğinde okumaz yazmaz vatandaşlarımızın %50'lik kısmına ulaşmış bulunmaktayız. Ayrıca bu oranla Gaziantep olarak Türkiye 3'üncüsü olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah şehrimizde okumaz yazmaz bir vatandaşımız bile kalmayana kadar bu azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Eğer toplumsal bir kalkınmadan bahsediyorsak bu kalkınmaya yediden yetmişe toplumun her kesimi ile destek vermeliyiz diyor, bu etkinliğin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı ve açılan stantlar dolaşıldı.

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