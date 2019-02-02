Gaziantep'te, 'Kültürel Tesis' protokolü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şubesi tarafından sosyal ve kültürel ortak tesis hizmet projesi ve işletilmesine ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere uzun ince bir yolculuğa çıkıldığını belirterek, “Bugün, kardeşlik meclisindeyiz, hep birlikte yeni süreci götüreceğiz. Bittiği zaman iddia ile söylüyorum Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olacak. Tabii dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun eşref-i mahlûkat olarak yaratılan her insan birinci sınıf vatandaştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Türkiye’nin gücünün kardeşlikten geldiğini kaydederek, “Yanı başımızda bir Irak, bir Suriye var. Düşünsenize Suriye’de alevi olsanız ne olur sünni olsanız ne olur? Zengin olsanız ne olur fakir olsanız ne olur? Arap olsanız ne olur Türkmen olsanız ne olur Kürt olsanız ne olur? Sonuç itibariyle ülke elden çıkmış farklılıklarımızın hiçbir anlamı yok. Bizi güçlü kılan farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ekmektir. Anadolu’da Yezit ismi duydunuz mu? Ne alevi de ne de sünni de var. Yine Muaviye ismi duymazsınız. Ama Ali’yi, Hasan’ı, Hüseyin’i duyarsınız. Bu topraklarda Ramazan ismi ne kadar varsa Muharrem ismi o kadar var. Burada yapılacak cem evi önemli bir çalışmadır. Arsası 5 milyon TL, onun ötesinde 5 milyon değil 50 milyonunuz olsa Milli Eğitim Bakanlığına ait olan bu arsayı alma şansınız yok. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün, Ali valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın çok ciddi iradesi var. Bittiğinde hepimizin içine sinecek önemli bir çalışma olacak" diye konuştu.

Kültür Dernekleri Gaziantep Şube Başkanı İsmet Kurt da böylesi önemli bir çalışmanın seçim yatırımı olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını vurgulayarak, 2 yıldır güzel gönüllü insanların mücadele verdiği bir çalışmanın boşa gideceğini söyledi.

Konuşmaların ardından sosyal ve kültürel ortak tesis hizmet projesi ve işletilmesine ilişkin protokol imzalandı.

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