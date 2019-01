Gaziantep'te kavşaklar 24 saat izleniyor

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı ulaşım sistemleri kapsamında kurulan Trafik Kontrol Merkezi, kent merkezindeki kavşakları 7 gün 24 saat izleyerek, kavşaklarda yaşanan sıkışmalara karşı anında önlem alıyor. Merkez, etkili çalışmalarıyla trafiğin sinir uçlarına dokunmayı başardı.

Göreve geldiği günden bu yana ulaşımda aldığı kritik kararlarla trafiği rahatlatan uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, kent içi trafiğe çözüm olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin modern, donanımlı, genç ve dinamik ekibiyle trafiğin nabzını tutan Trafik Kontrol Merkezi, kavşakları koordine ederek, trafiğin sıkışan damarlarını açmak için gece gündüz mesai harcıyor.

İl merkezinde 271 sinyalize kavşak, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde 24 kavşak olmak üzere 295 kavşakta yaşananları an be an takip eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları tek merkezden izliyor. Başkan Şahin döneminde yapılan 119 sinyalize kavşağın yanı sıra tüm kavşaklara, Trafik Kontrol Merkezi’yle erişim sağlandı. Trafik operatörü personellerince hareketli ve balıkgözü kameralarla gözlenen 45 kavşakta, trafiği etkileyecek olumsuzluklar tespit edilerek, trafik sıkışıklığının giderilmesine destek verildi.

2018 yılında 5 farklı şehir girişi noktalarında ve araç yoğunluğu görülen 3 farklı ana arterde olmak üzere 8 farklı noktada (Değişken Mesaj İşaretlemeleri (DMİ) Sistemleri' faaliyete alındı. 50 Bluetooth Algılama cihazı, DMİ sistemlerine entegre edilerek Trafik Kontrol Merkezi üzerinden ortalama ulaşım süre hesabı, trafik yönlendirmeleri, trafik uyarıları, meteorolojik durum mesajları bilgilendirmeleri sağlanıyor.

2014 yılından itibaren 116 sinyalize kavşağa 49 kilometre fiberoptik kablo ve 89 switch ile haberleşme altyapısı yapılarak 69 kilometre fiberoptik kabloyla kavşaklara uzaktan erişime uygun hale getirildi.

FOTOĞRAFLI