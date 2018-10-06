Gaziantep'te, 'Karadeniz' sergisi

GAZİANTEP, () - TRABZONLU ressam Ekrem Kutlu, resimlerinin özünde Karadeniz'in bulunduğunu belirterek, “Yeşilin her tonu, sonbaharda ise kırmızının, turuncunun sarının tonları biz sanatçıları besliyor. Ayrıca, Trabzon sanat üretmek için çok huzurlu şehir" dedi.

Sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde 21'inci kişisel resim sergisini açan Kutlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdürdüğünü söyledi. Akçaabat'ta sanatın gelişmesi için yüzlerce resim ve fotoğraf sergisi bile çalıştay düzenlediğini kaydeden Kutlu, bugüne kadar 5'i yurtdışı olmak üzere 20 kişisel resim sergisi açtığını, Sanko Sanat Galerisi'nde 21'inci sergisini açtığına dikkat çekti.

Ağırlıklı olarak tuval üzerine yağlıboya resimler yaptığını anlatan Kutlu, Trabzon'un sanat üretmek için çok huzurlu şehir olduğuna vurgu yaptı.

Resimlerinin özünde bulunan Karadeniz'in köylerini, yaylalarını, tepelerini, denizini, sislerini gördüğü gibi değil düşündüğü gibi anlattığını kaydeden Kutlu, fotoğraf veya doğaya bakarak resim yapmadığına ve hiçbir rengi kullanmaktan korkmadığına vurgu yaptı.

En zor dengelenen renkleri kullandığını anlatan Kutlu, “En koyu kırmızıyı yeşille, sarıyı morla ve turuncuyu maviyle kullanırım. Bildiğimiz renk kurallarının dışına çıkmayı daha farklı armoniler denemeyi çok seviyorum" diye konuştu.

Sanatı, 'insan düş gücünün şekillenmesi' olarak tanımlayan Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanatçı farklı düşünen, farklı hisseden, heyecanları, coşkuları, izlenimleri yoğun ve duyarlı kişilerdir. Çocukken tek başıma çamurdan şekiller yapardım. Şehirler kurardım ve çok mutlu olurdum. Bugünde aynı şekilde her gün atölyemde 8 saat yalnız başıma resim yapıyorum. Resim yaparken hiç sıkılmıyorum. Aksine kendimi dinliyorum. Aslında kendi iç dünyamızda yaşıyoruz. Resim yapan ressamdır. Ama her ressam sanatçı değildir. Sanatta özgünlük olmazsa sanat eseri çıkmaz. O zaman herkes birbirinin kopyası olur. Resim yapmaya yeni başlayanlar başlangıçta çözemediği bazı konularda başkalarından etkilense de, çalışmaları ilerledikçe kendi yolunu çizmelidirler. Kimse resimlerinin bir başka sanatçıya benzetilmesini istemez. Resim yaparken hislerime, deneyimlerime, tecrübelerime, gözlemlerime güvenerek çalışıyorum, yüreğimle resim yapıyorum. Heyecanlarım, gözlemlerim, duygularım, farklı ise yaptığım resim de beni yansıtmalı. Her dönem resimlerimi gözden geçiririm, gelişimimi anlamaya çalışırım. Çünkü 'Sanat Uzun, Ömür Kısa' bilinciyle ömrümün sonuna kadar resim yapmak istiyorum."

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Sanko Park AVM yetkilileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 240'ın üzerinde sergi açıldığını söyleyen Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalardan sonra, Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını sanatçı Ekrem Kutlu'ya armağan etti.

Kutlu'nun 26 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 1 Kasım'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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