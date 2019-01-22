Gaziantep'te kaçak ilaca 3 gözaltı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin operasyon düzenlediği depoda 448 bin 987 kaçak ilaç ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine merkez Şehitkamil ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 448 bin 987 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. İlaçlara el koyan polisin gözaltına aldığı 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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