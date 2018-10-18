Gaziantep'te İl Koordinasyon Kurulu toplandı

GAZİANTEP İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 4'üncü dönem toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın başkanlık yaptığı toplantıya, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ 2018 yılında il genelinde özel bütçeli kuruşlara ait 349, mahalli idarelere ait 446 olmak üzere toplam 795 projenin yürütüldüğünü söyledi. Aladağ, çalışmalarda nakdi gerçekleşmenin yüzde 83 fiziki gerçekleşmenin ise ortalama yüzde 61 seviyesinde olduğunu kaydetti. Uğur Aladağ, ulaşımın ardından en çok bütçe ayrılan sektörleri eğitim, tarım, diğer kamu hizmetleri, enerji ve sağlık sektörlerinin takip ettiğini ifade etti.

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