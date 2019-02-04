Gaziantep'te ihracat artışı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TÜRKİYE ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre, Gaziantep’ten geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 586 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın Ocak ayında ise 523 milyon 55 bin dolar ihracat yapılmıştı. Gaziantep, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6'ncı il oldu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 2019 yılına ihracat artışıyla başladıklarını belirterek, “Tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve iş dünyamızı yürekten kutluyorum. Türkiye’nin Ocak ayında ihracatı yüzde 6,3 artarken, Gaziantep ihracatını yüzde 12,2 artırarak Türkiye ortalamasının iki katı ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamları daha da yükseğe çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep’in Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6'ncı il olduğunu belirten Ünverdi, “Gaziantep üretim, istihdam ve ihracat gücüyle ekonomimizdeki en önemli kalelerden birisidir" diye konuştu.

Adnan Ünverdi, 2018 yılında 6 milyar 939 milyar dolar ihracatla rekor kıran Gaziantep’in, aynı yıl 5 milyar 15 milyon dolar ithalatla dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldığını anımsatarak, Türkiye’nin dış ticaret açığının düşmesinde Gaziantep’in önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Gaziantep’in, dünya konjonktüründe yaşanan sıkıntılara rağmen ülke ekonomisine verdiği katkıya dikkati çeken Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 yılı Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar tüm ülke ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyada yaşanan siyasi gerilimler ve buna artı olarak ülkemizdeki döviz kurundaki ani yükseliş, bölgemizdeki risk algısı ve hedef pazarlardaki sıkıntılara rağmen Gaziantepli ihracatçılar yeni bir başarı öyküsü yazdılar. Ortadoğu’da yaşanan olumsuzluklar ihracatçılarımızın daha nitelikli pazarlara yönelmesini sağlarken, yeni pazarlara ulaşmamızda da önemli bir etken oldu. Grenada, Zimbabve ve El Salvador gibi ülkelere ilk defa ihracat gerçekleştirdik. Amerika ve Avrupa’ya ihracatımız artarken, ülkemizin de hedef pazarı olan Afrika ve uzak ülkelere ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız 180 ülkeye ulaşırken, bu zorlu süreçte yıllık bazda ve aylık bazda rekor kırdık. Böylesi bir dönemde Gaziantep, ithalatının yaklaşık 2 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Kentimiz, ülkemizin cari açığının azalmasına önemli katkıda bulundu. Gaziantep üretim, istihdam ve ihracat gücüyle ekonomimizdeki en önemli kalelerden birisi olduğunu bu kritik süreçte bir kez daha gösterdi. Bize bu gururu yaşatan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, tüm iş dünyamızı ve emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyor, 2019 yılında da başarılarının devamını diliyorum."

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