Gaziantep'te hırsız ve uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

GAZİANTEP'te polis yol denetimleri sırasında durduğu bir kamyonette çalıntı su tesisat malzemesi ile kontrol noktasından kaçan ve kovalamaca ile durdurulan bir otomobilde uyuşturucu 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 7 kişiyi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları uygulamada plakası açıklanmayan kamyoneti şüphe üzerine durdurarak aradı. Kamyonette çok miktardı kullanılmamış su tesisatı malzemesi ele geçiren ekipler yaptıkları araştırmada malzemelerin 15 Temmuz Mahallesi'nde deki bir inşaat şantiyesinden çalındığını tespit etti. Malzemelere el koyan ekipler araçtaki M.A.Ö., E.Ö. ve M.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde A.Ö. 'nün 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

​Ekiplerin Çakmak Mahallesi'nde yaptığı uygulamada 'dur' ihtimaline uymayarak kaçan ve kovalamaca ile durdurulan otomobilde ise bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Otomobildeki Z.T., S.D., E.S. ve F.Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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