Gaziantep'te, 'Hayvanları koruma günü’ kutlandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Hayvanat bahçesinin maskotu şempanze Can, programın ilgi odağı oldu.

Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere hayvan haklarının öğretilmesi gerektiğini belirterek, "Hayatımızı paylaştığımız tüm hayvanlara gerek sağlık gerekse sevgi anlamında ilgimizi hiç eksik etmemeliyiz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları özgürce yaşama hakkına sahiptir. Hayvanlarda aynı insanlar gibi duygu ve hareket kabiliyetine sahip canlılardır. Dünyanın varoluşundan beri hayvanlar insan hayatının vazgeçilmez birer parçalarıdır" dedi.

Bakıcısıyla birlikte Başkan Vekili Osman Toprak’ın yanında duran Hayvanat bahçesinin maskotu şempanze Can, haylazlık etmeye başlayınca Toprak, konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de şöyle konuştu: “Müdürlüğümüz bünyesinde 5 Veteriner Hekim, 5 Veteriner Sağlık Teknikeri, 20 yardımcı personel olmak üzere toplam 30 kişi ile hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüzde 5 adet kedi ve köpek toplama aracımız ve 1 adet hayvan ambulansımız Gaziantep’in Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye, Nizip, Karkamış ve bunun gibi 9 ilçesine ve 500 köyüne hizmet vermekteyiz. Buralardaki tüm yaralı, sahipsiz ve yardıma muhtaç kedi ve köpekleri toplayan ekibimiz Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine getirmektedir. Öncelikle dişi ve erkek olarak ayırıyoruz. Daha sonra Veteriner Hekimler tarafından kısırlaştırıyoruz. Kuduz Aşısı, Karma Aşısı ve Parazit Aşılarını yaptıktan sonra kulağına küpesini takıp aynı zamanda çipleyerek hayvan takip formumuza ekliyoruz. Böylelikle hayvanın bir daha barınağımıza geldiğinde hangi işlemleri yaptığımızı takip olanağımız oluyor. Barınağımızda 2018 yılının ilk 10 ayına kadar 3356 adet hayvan toplanarak gerekli tedavi ve bakımları yapılmıştır. Ayrıca 1200 adette hayvan sahiplendirmiş bulunmaktayız. Bunlardan bakıma muhtaç olanları barınağımızda sürekli bakımını üstlenmekteyiz. Sahipsiz hayvanlar için ise şehrimizin değişik kısımlarına 20 adet büyük besleme noktası 120 adet küçük besleme noktası yapmış bulunmaktayız. Bu besleme noktalarına rutin olarak her gün yem ve su bırakılmaktadır. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak tüm hayvan severlere kedi barınakları ve çeşitli yem yardımları yapmış bulunmaktayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever şehir olarak tüm hayvan severlerle birlikte herkese hayvan sevgisini aşılamakta ve onlarsız bir Dünya düşünmemekteyiz. Sokakta yaşayan tüm hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaktayız. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sayın Fatma Şahin ‘e huzurlarınızda teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından öğrencilere yem kapıyla köpek ve kedi maması dağıtıldı.

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